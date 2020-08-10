Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России на 24 августа

По состоянию на сегодня, 24 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 961 493 (+0.5%). За сутки прирост составил 4744 человека. По сравнению с данными на 23 августа (+4852 случая) скорость распространения заболевания в стране уменьшилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 16 448 человек (+65 человек за сутки), 773 095 – выздоровело (+2456 человек за сутки). 10 летальных исходов было зафиксировано в Москве, по 6 случаев – в Свердловской области и Красноярском крае, по 4 случая – в Ульяновской, Омской, Ростовской и Мурманской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 863 человека – в Москве, 130 человек – в Московской области, 118 человек – в Ханты-Мансийском АО, 88 человек – в Волгоградской области.



Проведено более 34.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.2% (1100 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 217 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (625 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 258 тысяч человек, количество летальных исходов – 4741 (+10 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 205 тысяч (+863 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 182 случая – Санкт-Петербург, 148 случаев – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 23.3 млн человек, из них свыше 807 тысяч скончались. Менее чем за неделю количество зарегистрированных случаев инфицирования в мире выросло на 1 млн. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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