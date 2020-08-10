За последние сутки новые случаи коронавируса зарегистрированы во всех субъектах РФ

По состоянию на сегодня, 27 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 975 576 (+0.5%). За сутки прирост составил 4711 человек. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 16 804 человека (+121 человек за сутки), 792 561 – выздоровело (+6411 человек за сутки). 17 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 12 случаев – в Москве, 8 случаев – в Красноярском крае, 6 случаев – в Ростовской области, по 5 случаев – в Кемеровской и Ленинградской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1435 человек – в Москве, 289 человек – в Волгоградской области, 188 человек – в Нижегородской области, 172 человека – в Ростовской области, 146 человек – в Московской области, 155 человек – в Оренбургской области, по 134 человека – в Мурманской области и Ставропольском крае.



Проведено более 35.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.6% (1114 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 211 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (637 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 260 тысяч человек, количество летальных исходов – 4776 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 210 тысяч (+1435 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 184 случая – Санкт-Петербург, 148 случаев – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 24.9 млн человек, из них свыше 824 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.



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