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Чиновники рассказали, кого и когда будут вакцинировать от коронавирусной инфекции

28 августа в 16:25 Медицина 0 422 Иван Тихонов
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В рамках общероссийского родительского онлайн-собрания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в текущем году детей не будут вакцинировать от коронавирусной инфекции. По его словам, сначала будут проведены все необходимые испытания.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать»,- сказал глава Минздрава.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обязывать сотрудников администрации президента вакцинироваться от COVID-19 никто не будет.

«Я не исключаю, что кто-то мог стать добровольцем и в качестве добровольца принимать участие в ранних стадиях испытания вакцины. Но, конечно, о каком-то тотальном и обязательном вакционировании речи идти не может. (…)У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали", - подчеркнул пресс-секретарь президента», - цитируют слова г-на Пескова РИА Новости.
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