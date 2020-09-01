В последний день лета количество новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило практически 5 тысяч

По состоянию на сегодня, 31 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 995 319 (+0.5%). За сутки прирост составил 4993 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 человека за сутки), 809 387 – выздоровело (+2405 человек за сутки). 12 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 8 случаев – в Ульяновской области, по 7 случаев – в Красноярском крае и Омской области, 5 случаев – в Краснодарском крае, по 4 случая – в Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Ставропольском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 916 человек – в Москве, 103 человека – в Московской области, 96 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 36.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.2% (1360 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 211 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (685 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 262 тысяч человек, количество летальных исходов – 4821 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 214 тысяч (+916 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 188 случаев – Санкт-Петербург, 146 случаев – Московская область. В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25.1 млн человек, из них свыше 845 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф