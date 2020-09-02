Оперативно о Covid-19 в РФ

Число инфицированных коронавирусом в России превысило порог в один миллион человек и стало равно показателю 1 000 048.



Так, по актуальным на 1 сентября данным российского оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19, в 84 административных единицах страны за последние сутки зафиксировано 4729 новых случаев заражения, у 25,6 % из которых болезнь протекает бессимптомно. При этом умерли 123 человека, побороли болезнь 6318. Предоставленные в распоряжение СМИ сведения гласят о том, что на протяжении вот уже 17 дней суточный прирост заболеваемости не перешагивает за отметку 0,5 %.



Наилучшая ситуация сложилась в Ненецком и Чукотском автономных округах, где установлен нулевой процент инфицирования, а также в Чеченской Республике, Московской, Смоленской областях (0,2 % в каждом из названных регионов). В Москве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО и Тульской области зарегистрировано по 0,3 процента.



На данном этапе в России продолжают проходить терапевтическое лечение от особо опасного вируса 167 044 пациента.