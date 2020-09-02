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Пока рано говорить о заграничных поставках созданной в РФ вакцины от коронавируса

1 сентября в 21:28 Медицина 0 289 Карина Мелова
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11 августа стало известно о регистрации первой на планете вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V», создателями которой стали сотрудники Центра имени Гамалеи. Министерство здравоохранения одобрило выпуск препарата на производственном уровне.

Пока рано говорить об организации продажи вакцины за рубеж, поскольку ее объем, выпускаемый в данный момент, не удовлетворяет запросы, выдвигаемые российской потребительской стороной. Так утверждает Александр Гинцбург, руководитель института им. Гамалеи (ист.: «Интерфакс»).

Несмотря на вышесказанное, «Спутник V» проложит путь за границу в виде технологии производства. «Мы будем торговать технологией. Процесс идет очень интенсивный, но сами понимаете, сколько нужно оформить бумаг: перевести документы на английский, подготовить команду специалистов, которые будут отслеживать нашу технологию на месте», – свидетельствует г-н Гинцбург. Налаживание процесса реализации живой вакцины за рубежом будет возможно после обеспечения медпрепаратом населения России.

Ранее сообщалось, что нет необходимости в проведении лабораторных исследований перед вакцинацией от коронавирусной инфекции. Несколько десятков тысяч добровольцев вызвались принять участие в пострегистрационном этапе изучения эффективности «Спутника V».
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