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Запуск «Спутника V» прошел успешно

Сегодня в 14:21 Медицина 0 119 Карина Мелова
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Ранее сообщалось о регистрации 11 августа первой на планете вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной в РФ сотрудниками научного центра им. Н.Ф. Гамалеи. Медицинский препарат, призванный, по мнению Михаила Мурашко, возглавляющего Минздрав России, послужить мощным средством в противодействии распространения опасного вируса, получил название «Спутник V».

Испытать на себе действие вакцины вызвались десятки тысяч людей, в самочувствии которых по прошествии времени не выявлено негативной динамики или осложнений.

В частности, в ходе беседы с журналистом телеканала «Россия-24» 2 сентября Федор Лисицын, ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, поделился следующей информацией: «По осложнениям ничего не изменилось, никаких серьезных осложнений так сказать не обнаружено. А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов, — это всё осложнения уровня любой вакцинации, это даже не осложнения, это наблюдаемые эффекты». Он также добавил, что желающим привиться следует в обязательном порядке пройти медосмотр в связи с индивидуальной переносимостью действующего вещества.

Кроме того, в недавнем прошлом руководитель вышеуказанного научно-исследовательского центра А. Гинцбург рекомендовал перенесшим коронавирус без клинических симптомов или в легкой форме пройти вакцинацию («Газета.ру»).
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