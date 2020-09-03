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Почти 5 тысяч заболевших Covid-19 за сутки в России

Сегодня в 12:33 Медицина 0 134 Карина Мелова
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В течение минувших суток в Российской Федерации было зафиксировано 4995 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 114 человек умерли. Однако позитивная статистика гласит о том, что выздоровели 5766 пациентов, что превышает количество заболевших. Такие данные предоставляет оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

Наибольшее число зараженных в столице (264 374). Следующие места в негативном рейтинге занимают Московская область (68 700) и Санкт-Петербург (37 232).

Установлено, что за весь период пандемии в России заболели коронавирусом 1 009 995 человек. Совокупное число летальных исходов равно 17 528. Победили болезнь 821 169 пациентов.
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