Коронавирус опять отвоевывает позиции

Начиная с 15 августа и по сей день суточный прирост инфицирования коронавирусом в РФ не превышал пяти тысяч случаев, однако сегодняшний показатель не утешает, будучи равным 5110. При этом полностью вылечились 5812 пациентов, умер – 121. Данная статистика представлена оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 в России.



Самые большие цифры отображают неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в столице, где зафиксировано 692 случая заражения, 1196 – выздоровления и 10 летальных исходов.



Следующие места в негативном рейтинге занимают Санкт-Петербург (193 инфицированных), Подмосковье (164), Нижегородская область (145), Ростовская область (142) и Ставропольский край (132).



В первый день осени число заболевших Covid-19 россиян превысило порог в 1 миллион человек. В данный момент в стране насчитывается всего 1 015 105 случаев заболевания, оборвалась жизнь 17 649 россиян. Победить болезнь удалось уже 832 747 пациентам.