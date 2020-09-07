Составлен прогноз относительно конца пандемии COVID-19 в РФ

Ссылаясь на Александра Гинцбурга, возглавляющего научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, «Известия» обнародовали прогноз относительно окончания тотального распространения коронавируса на территории Российской Федерации. Согласно представленным данным, повсеместная вакцинация граждан поможет побороть опасный вирус к лету следующего года.



Как разъясняет г-н Гинцбург, введение вакцины большинству россиян будет способствовать выработке эффективного коллективного иммунитета к COVID-19. С целью обеспечения населения России столь необходимым медпрепаратом центр планирует выпускать до семисот тысяч доз в месяц, при этом «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» способны в общей сложности производить примерно 5 миллионов доз. В соответствии с замыслом разработчиков, количество доз вакцины, изготавливаемых в течение года, составит 80 млн.



Напомним: 11 августа в РФ под названием «Спутник V» была зарегистрирована первая на планете вакцина от COVID-19, созданная сотрудниками НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Запуск масштабного выпуска прививочного материала состоится в сентябре текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, введение вакцины будет выполняться без принуждения.