Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 обнародовал последние данные

По данным на 8 сентября 2020 г., источником которых является оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19 на территории Российской Федерации, за минувшие сутки в стране обнаружили 5099 новых случаев коронавируса. Согласно статистике, суточный прирост уже более трех недель не перешагивает порог 0,5 %.



За последние 24 часа от особо опасного вируса в России умерли 122 заразившихся, вылечились – 6772, из них 1250 в столице, 610 — в Волгоградской области и 268 — в Воронежской области.



В целом за весь период пандемии в РФ заболели Covid-19 1 035 789 человек, выздоровели 850 049 инфицированных. Зафиксировано 17 993 летальных исхода.



5 сентября московский градоначальник Сергей Собянин выразил мнение о том, что в регионах страны наблюдается не так называемая «вторая волна коронавируса», а все еще продолжение первой (ист.: «Известия»).