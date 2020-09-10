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Суточный прирост инфицированных Covid-19 в РФ за сутки снова превысил 5 000

Сегодня в 12:33 Медицина 0 82 Карина Мелова
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Количество новых случаев Covid-19 за сутки достигло максимума, если считать с 3 августа, и достигло цифры 5 363. При этом, однако, суточный прирост вот уже 26 дней не перешагивает за отметку 0,5%. Всего с начала пандемии в России «подхватили» вирус 1 046 370 человек. Данную статистику 10 сентября предоставил сотрудникам СМИ оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории РФ.

По состоянию на сегодня от коронавирусной инфекции полностью вылечились 862 373 (более 82 % от всех заразившихся) пациента в России, из них за минувшие сутки – 5 915.

За прошлые сутки в стране зафиксировано 128 летальных исходов, за весь период распространения вируса – 18 263, что эквивалентно 1,75 % от суммарного показателя случаев заражения в Российской Федерации.
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