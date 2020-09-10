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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России превысил 5.5 тысяч

14 сентября в 15:34 Медицина 0 548 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 31 августа 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 068 320 (+0.5%). За сутки прирост составил 5509 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 18 635 человек (+57 человек за сутки), 878 700 – выздоровело (+2475 человек за сутки). 11 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 6 случаев – в Нижегородской области, 5 случаев – в Московской области, 4 случая – в Краснодарском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 824 человека – в Москве, 155 человек – в Московской области, 108 человек – в Республике Башкортостан, 100 человек – в Санкт-Петербурге.

Проведено более 40.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.2% (1388 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 219 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (696 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 272 тысяч человек, количество летальных исходов – 4993 (+11 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 230 тысяч (+824 человека за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 199 случаев – Санкт-Петербург, 163 случая – Московская область. В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире приблизилось к 29 млн человек, из них свыше 922 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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