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Динамика распространения коронавируса в РФ: данные на 15 сентября
15 сентября в 16:06 Медицина 0 388 Иван Тихонов
По состоянию на сегодня, 15 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 073 849 (+0.5%). За сутки прирост составил 5529 человек. По сравнению с данными на 14 сентября (+5509 случаев) скорость распространения заболевания несущественно увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению превысило количество новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности от коронавируса скончались 18 785 человек (+150 человек за сутки), 884 305 – выздоровело (+5605 человек за сутки). 26 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 13 случаев – в Москве, по 9 случаев – в Свердловской области и Алтайском крае, 7 случаев – в Ростовской области, по 6 случаев – в Московской и Омской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1086 человек – в Москве, 204 человека – в Иркутской области, 177 человек – в Московской области, 161 человек – в Кемеровской области, 148 человек – в Волгоградской области.
Проведено более 41.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 22.5% (1245 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 218 тысяч человек.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (730 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 272 тысяч человек, количество летальных исходов – 5006 (+13 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 231 тысячи (+1086 человек за сутки).
Далее по количеству инфицированных идут: 206 случаев – Санкт-Петербург, 165 случаев – Ростовская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.
Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 29.1 млн человек, из них свыше 927 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Перу.
Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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