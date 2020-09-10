Количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ вновь превысило 6 тысяч: оперативные данные на 21 сентября

По состоянию на сегодня, 21 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 109 595 (+0.6%). За сутки прирост составил 6196 человек. По сравнению с данными на 20 сентября (+6148 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 19 489 человек (+71 человек за сутки), 911 973 – выздоровело (+2616 человек за сутки). 12 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 7 случаев – в Ульяновской области, 5 случаев – в Дагестане, по 4 случая – в Московской, Ростовской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 988 человек – в Москве, 169 человек – в Московской области, 105 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 43.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.6% (1589 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 242 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (915 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 275 тысяч человек, количество летальных исходов – 5069 (+12 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 237 тысяч (+988 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 209 случаев – Санкт-Петербург, 193 случая – Московская область. Наименьшее количество случаев инфицирования за сутки зафиксировано в Чукотском АО – 1. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 30.7 млн человек, из них свыше 957 тысяч скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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