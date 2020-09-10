Число новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ превышает число выписанных по выздоровлению несколько дней подряд

По состоянию на сегодня, 22 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 115 810 (+0.6%). За сутки прирост составил 6215 человек. По сравнению с данными на 21 сентября (+6196 случаев) скорость распространения заболевания в стране незначительно увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 19 649 человек (+160 человек за сутки), 917 949 – выздоровело (+5976 человек за сутки). 25 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Москве, 8 случаев – в Тыве, по 7 случаев – в Московской и Свердловской областях, 6 случаев – в Ростовской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1191 человек – в Москве, 253 человека – в Ульяновской области, по 188 человек – в Воронежской и Иркутской областях, 176 человек – в Кемеровской области, 165 человек – в Московской области, 106 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 43.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 83 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.1% (1559 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 221 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (980 случаев).



Далее по количеству инфицированных идут: 211 случаев – Санкт-Петербург, 181 случай – Ростовская область. В Ненецком АО и Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



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