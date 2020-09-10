Больше 7 тысяч: оперативный штаб обновил статистику заболеваемости коронавирусом в РФ

По состоянию на сегодня, 25 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 136 048 (+0.6%). За сутки прирост составил 7212 человек. По сравнению с данными на 24 сентября (+6595 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 20 056 человек (+108 человек за сутки), 934 146 – выздоровело (+4317 человек за сутки). 19 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Москве, 9 случаев – в Дагестане, 7 случаев – в Московской области, по 5 случаев – в Нижегородской и Челябинской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1227 человек – в Москве, 210 человек – в Санкт-Петербурге, 180 человек – в Московской области, 143 человека – в Ставропольском крае, 123 человека – в Иркутской области, 106 человек – в Башкортостане.



Проведено более 44.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.7% (1856 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 222 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (1560 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 281 тысячи человек, количество летальных исходов – 5129 (+14 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 242 тысяч (+1227 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 224 случая –Санкт-Петербург, 208 случаев – Московская область. В Ненецком АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 31.9 млн человек, из них свыше 977 тысячи скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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