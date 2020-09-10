В Роспотребнадзоре рассказали, началась ли в РФ вторая волна COVID-19

Сегодня, 25 сентября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил журналистам о том, что в России не началась вторая волна COVID-19, а продолжается первая.



«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», - цитируют слова г-на Горелова в ТАСС.



Горелов указал на то, что необычность ситуации на сегодняшний день заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга.



«Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга - грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время», - подчеркнул эксперт.



Вдобавок, г-н Горелов подчеркнул важность вакцинации от гриппа как меры профилактики заболевания.