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В Роспотребнадзоре рассказали, началась ли в РФ вторая волна COVID-19
Сегодня в 12:48 Медицина 0 175 Иван Тихонов
Сегодня, 25 сентября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил журналистам о том, что в России не началась вторая волна COVID-19, а продолжается первая.
«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», - цитируют слова г-на Горелова в ТАСС.
Горелов указал на то, что необычность ситуации на сегодняшний день заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга.
«Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга - грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время», - подчеркнул эксперт.
Вдобавок, г-н Горелов подчеркнул важность вакцинации от гриппа как меры профилактики заболевания.
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