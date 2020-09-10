Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ превысил 8 тысяч впервые с июня

По состоянию на сегодня, 28 сентября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 159 573 (+0.7%). За сутки прирост составил 8135 человек. По сравнению с данными на 27 сентября (+7867 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. При этом за сутки количество выписанных по выздоровлению значительно ниже количества новых случаев заболевания. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 20 385 человек (+61 человек за сутки), 945 920 – выздоровело (+2702 человека за сутки). 16 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 7 случаев – в Дагестане, 5 случаев – в Московской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 942 человека – в Москве, 119 человек – в Санкт-Петербурге, 152 человека – в Московской области.



Проведено более 45.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.0% (2200 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 224 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2217 случаев).



Далее по количеству инфицированных идут: 237 случаев – Санкт-Петербург, 212 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Краснодарском крае – 0.2%. В Республике Адыгея за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



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