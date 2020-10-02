Снова вверх: оперативный штаб озвучил суточную статистику по заболеваемости COVID-19

По состоянию на сегодня, 2 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 194 643 (+0.8%). За сутки прирост составил 9412 человек. По сравнению с данными на 1 октября (+8945 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 21 077 человек (+186 человек за сутки), 970 296 – выздоровело (+6054 человека за сутки). 32 летальных исходов было зафиксировано в Санкт-Петербурге, 28 случаев – в Москве, 10 случаев – в Ростовской области, 9 случаев – в Дагестане, 7 случаев – в Московской области, по 5 случаев - и Самарской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1157 человек – в Москве, 261 человек – в Нижегородской области, 229 человек – в Саратовской области, 215 человек – в Ставропольском крае, 187 человек – в Московской области, 167 человек – в Омской области, 157 человек – в Оренбургской области, 151 человек – в Санкт-Петербурге.



Проведено более 46.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.1% (2550 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 222 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (2704 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 298 тысяч человек, количество летальных исходов – 5282 (+28 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 251 тысячи (+1157 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 302 случая – Санкт-Петербург, 244 случая – Московская область.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34.2 млн человек, из них свыше 1.02 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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