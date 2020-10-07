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Роста цен на медицинские маски не будет – ФАС

5 октября в 16:54 Медицина 0 445 Иван Тихонов
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Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев заявил, что роста цен на медицинские маски и перчатки не будет, если в России начнется вторая волна коронавирусной инфекции. Он добавил, что дефицита тоже не предвидится.

«Нет, дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет. И более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты», ― цитируют слова г-на Тенишева в ТАСС.

Г-н Тенишев уточнил, что ФАС фиксирует снижение стоимости средств индивидуальной защиты, но в каждом регионе по-разному.

По последним данным оперативного штаба, в РФ за сутки зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции, 117 человек скончались, а 3181 человек выписан по выздоровлению от COVID-19.
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