Роста цен на медицинские маски не будет – ФАС

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев заявил, что роста цен на медицинские маски и перчатки не будет, если в России начнется вторая волна коронавирусной инфекции. Он добавил, что дефицита тоже не предвидится.



«Нет, дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет. И более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты», ― цитируют слова г-на Тенишева в ТАСС.



Г-н Тенишев уточнил, что ФАС фиксирует снижение стоимости средств индивидуальной защиты, но в каждом регионе по-разному.



По последним данным оперативного штаба, в РФ за сутки зарегистрировали 10 888 случаев коронавирусной инфекции, 117 человек скончались, а 3181 человек выписан по выздоровлению от COVID-19.