В Минцифре сообщили о запуске электронных больничных листов

Директор Департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков заявил о том, что в России запущен сервис электронных листков нетрудоспособности граждан (ЭЛН). Платформа работает на базе Единого портала госуслуг.



«Работнику теперь не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации: данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», - цитирует слова г-на Цветкова «Российская газета».



Предполагается, что данные сервис будет «забирать» из Фонда социального страхования.



Чтобы оформить электронный больничный, работодатель должен стать участником системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности. Извещения об открытии, продлении, закрытии и иных изменениях, связанных с электронными листками нетрудоспособности, будут доступны в личном кабинете граждан на портале госуслуг и в мобильном приложении. Вдобавок, там будут храниться данные о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.



По информации Минцифры, за прошедшие сутки (после запуска сервиса) уже было направлено более 200 тысяч оповещений о больничных листах пользователям портала госуслуг.