В РФ установлен новый антирекорд по числу инфицирования коронавирусом за сутки

По состоянию на сегодня, 13 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 326 178 (+1.1%). За сутки прирост составил 13 868 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 22 966 человек (+244 человека за сутки), 1 031 785 – выздоровело (+7550 человек за сутки). 58 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 34 случая – в Санкт-Петербурге, по 9 случаев – в Ростовской и Московской областях, 8 случаев – в Воронежской области, 7 случаев – в Бурятии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1750 человек – в Москве, 278 человек – в Санкт-Петербурге, по 240 человек – в Иркутской области и алтайском крае, 236 человек – в Московской области.



Проведено более 51.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 28.1% (3892 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 271 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4618 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 339 тысяч человек, количество летальных исходов – 5687 (+58 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 264 тысяч (+1750 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 557 случаев – Санкт-Петербург, 420 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37.8 млн человек, из них свыше 1.08 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия.



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