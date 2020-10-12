Лекарства по рецепту – за счет государства

В ходе заседания комиссии по подготовке предвыборной программы фракции «Единая Россия» председатель партии единороссов и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о целесообразности обеспечения граждан лекарствами, выписанными по рецепту врача, за счет государства.



«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», — цитирует слова г-на Медведева ТАСС.



Для реализации инициативы Дмитрий Медведев предложил задействовать механизмы обязательного лекарственного страхования. Вдобавок, он отметил, что в программе партии единороссов нужно отразить план по развитию фармакологии, медицинского образования, укрепления первичного звена здравоохранения и поддержку медиков.



Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра лиц, имеющих право на бесплатные лекарства.