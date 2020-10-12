В РФ впервые зарегистрировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19 с начала пандемии

По состоянию на сегодня, 16 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 369 313 (+1.1%). За сутки прирост составил 15 150 человек. По сравнению с данными на 15 августа (+13 754 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 23 723 человека (+232 человека за сутки), 1 056 582 – выздоровело (+8485 человек за сутки). 54 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 25 случаев – в Санкт-Петербурге, 9 случаев – в Московской области, по 7 случаев – в Кемеровской, Ростовской и Нижегородской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1803 человека – в Москве, 322 человека – в Санкт-Петербурге, 276 человек – в Нижегородской области, 260 человек – в Московской области, 254 человека – в Алтайском крае, 224 человека – в Свердловской области, 210 человек – в Ростовской области, 207 человек – в Кемеровской области, 205 человек – в Мурманской области, 200 человек – в Воронежской области.



Проведено более 52.7 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.6% (4031 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 292 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5049 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 353 тысяч человек, количество летальных исходов – 5850 (+54 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 270 тысяч (+1803 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 647 случаев - Санкт-Петербург, 448 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.2%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38.9 млн человек, из них свыше 1.09 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.



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