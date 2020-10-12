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Количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в РФ приблизилось к 16 тысячам

19 октября в 16:45 Медицина 0 246 Иван Тихонов
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По состоянию на сегодня, 19 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 415 316 (+1.1%). За сутки прирост составил 15 982 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности от коронавируса скончались 24 366 человека (+179 человек за сутки), 1 075 904 – выздоровело (+5328 человек за сутки). 51 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 11 случаев – в Ростовской области, 8 случаев – в Московской области, 7 случаев – в Свердловской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 1767 человек – в Москве, 340 человек – в Санкт-Петербурге, 299 человек – в Свердловской области, 240 человек – в Московской области, 104 человека – в Красноярском крае.

Проведено более 54.3 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.2% (4184 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 311 тысяч человек.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5376 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 368 тысяч человек, количество летальных исходов – 6009 (+51 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 276 тысяч (+1767 человек за сутки).

Далее по количеству инфицированных идут: 686 случаев - Санкт-Петербург, 466 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.3%. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 40 млн человек, из них свыше 1.1 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.

Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф
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