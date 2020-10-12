Количество летальных случаев от коронавируса в РФ с начала пандемии превысило 25 тысяч

По состоянию на сегодня, 22 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 463 306 (+1.1%). За сутки прирост составил 15 971 человек. По сравнению с данными на 21 октября (+15 700 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 25 242 человека (+290 человек за сутки), 1 107 988 – выздоровело (+11 428 человек за сутки). 66 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 24 случая – в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Ростовской области, 11 случаев – в Воронежской области, по 10 случаев – в Московской и Свердловской областях, по 9 случаев – в Коми, а также Смоленской и Нижегородской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2519 человек – в Москве, 472 человека – в Нижегородской области, 393 человека – в Ростовской области, 349 человек – в Санкт-Петербурге, 321 человек – в Московской области, по 298 человек – в Воронежской и Волгоградской областях, 280 человек – в Челябинской области, 271 человек – в Свердловской области.



Проведено более 55.6 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.8% (4116 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 321 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4413 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 381 тысячи человек, количество летальных исходов – 6187 (+66 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 282 тысяч (+2519 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 697 случаев - Санкт-Петербург, 462 случая – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне и Ненецком АО – 0.2%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 41.2 млн человек, из них свыше 1.13 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.



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