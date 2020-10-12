Коронавирус в России: оперативные данные на 23 октября

По состоянию на сегодня, 23 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 480 646 (+1.2%). За сутки прирост составил 17 340 человек. По сравнению с данными на 22 октября (+15 971 случай) скорость распространения заболевания в стране увеличилась, установив новый антирекорд. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 25 525 человек (+283 человека за сутки), 1 119 251 – выздоровело (+11 263 человека за сутки). 62 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 32 случая – в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Ростовской области, 11 случаев – в Воронежской и Московской областях, по 9 случаев – в Иркутской области и Дагестане. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2779 человек – в Москве, 576 человек – в Нижегородской области, 359 человек – в Ростовской области, 355 человек – в Санкт-Петербурге, 318 человек – в Московской области, 302 человека – в Свердловской области, 236 человек – в Воронежской области, 250 человек – в Волгоградской области, 253 человека – в Иркутской области, 270 человек – в Алтайском крае, 213 человек – в Челябинской области.



Проведено более 56.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.7% (4807 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 338 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5478 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 387 тысяч человек, количество летальных исходов – 6249 (+62 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 285 тысяч (+2779 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 710 случаев - Санкт-Петербург, 472 случая – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.3%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 41.3 млн человек, из них свыше 1.13 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия и Аргентина.



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