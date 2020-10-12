В РФ установлен новый антирекорд по суточному приросту случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на сегодня, 26 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 531 224 (+1.1%). За сутки прирост составил 17 374 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 26 269 человек (+219 человек за сутки), 1 146 096 – выздоровело (+7574 человека за сутки). 62 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 12 случаев – в Воронежской области, 11 случаев – в Ростовской области, 10 случаев – в Нижегородской области, по 8 случаев – в Московской и Ульяновской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 2681 человек – в Москве, 390 человек – в Санкт-Петербурге, 322 человека – в Московской области, 229 человек – в Курской области, 185 человек – в Свердловской области, 174 человека – в Воронежской области.



Проведено более 57.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 27.7% (4803 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 354 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5224 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 401 тысячи человек, количество летальных исходов – 6442 (+62 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 293 тысяч (+2681 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 715 случаев - Санкт-Петербург, 499 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.3%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 43 млн человек, из них свыше 1.15 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Аргентине, Испании и Колумбии.



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