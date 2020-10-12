Оперштаб зарегистрировал рекордное количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 320 человек – антирекорд с начала пандемии. Предыдущий максимум в 317 летальных исходов был зарегистрирован 21 октября.



Наибольшее количество смертей за сутки зарегистрировано в столице РФ – 61. Далее идут: Санкт-Петербург – 47 летальных исходов, Ростовская и Воронежская области – по 16 смертей, Московская область – 14 смертей, Нижегородская область – 11 летальных случаев, в Удмуртии и Коми – по 10 смертей, в Архангельской и Иркутской областях – по 9 смертей.



По состоянию на сегодня, общее количество летальных исходов из-за COVID-19 в России составляет 26 589.



Суточный прирост новых случаев инфицирования - 16 550.