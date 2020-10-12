Динамика распространения коронавируса в России: оперативные данные на 29 октября

По состоянию на сегодня, 29 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 581 693 (+1.1%). За сутки прирост составил 17 717 человек. По сравнению с данными на 28 октября (+16 202 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 27 301 человек (+366 человек за сутки), 1 186 041 – выздоровело (+14 740 человек за сутки). 66 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 34 случая – в Санкт-Петербурге, 16 случаев – в Ростовской области, по 13 случаев – в Нижегородской и Костромской областях, 12 случаев – в Иркутской области, 11 случаев – в Московской области, по 10 случаев – в Воронежской и Оренбургской областях. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3780 человек – в Москве, 424 человека – в Санкт-Петербурге, 418 человек – в Нижегородской области, 400 человек – в Воронежской области, 381 человек – в Московской области, 315 человек – в Свердловской области, 355 человек – в Бурятии, 302 человека – в Кемеровской области, 289 человека – в Красноярском крае, 297 человек – в Иркутской области, 246 человек – в Ставропольском крае.



Проведено более 59.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.5% (4691 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 368 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (4906 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 414 тысяч человек, количество летальных исходов – 6644 (+66 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 304 тысяч (+3780 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 758 случаев - Санкт-Петербург, 514 случаев – Московская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Чечне – 0.4%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 44.4 млн человек, из них свыше 1.17 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.



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