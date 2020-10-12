В России впервые зарегистрировано более 18 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки

По состоянию на сегодня, 30 октября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 599 976 (+1.2%). За сутки прирост составил 18 283 человека. По сравнению с данными на 29 октября (+17 717 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 27 656 человек (+355 человек за сутки), 1 200 560 – выздоровело (+14 519 человек за сутки). 69 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 36 случаев – в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Ростовской области, по 13 случаев – в Нижегородской и Московской областях, по 8 случаев – в Иркутской области, Красноярском крае, а также в Республике Алтай, Бурятии и Якутии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3985 человек – в Москве, 534 человека – в Нижегородской области, 425 человек – в Воронежской области, 417 человек – в Санкт-Петербурге, 405 человек – в Московской области, 325 человек – в Самарской области, 301 человек – в Свердловской области, 296 человек – в Ростовской области, 272 человека – в Красноярском крае.



Проведено более 59.8 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 22.3% (4072 человека) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 380 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5268 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 419 тысяч человек, количество летальных исходов – 6713 (+69 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 308 тысяч (+3985 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 801 случай - Санкт-Петербург, 524 случая – Московская область. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 45 млн человек, из них свыше 1.18 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.



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