Зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ныне врачи работают в экстремальных условиях и проявляют абсолютный героизм. Он также признал, что в период пандемии недостаток медицинских сотрудников ощущается в каждом регионе. По его мнению, вопрос оплаты труда медработников должен быть приоритетным для регионов.



«Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это (…) Что касается зарплаты, безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе (...) Каждый регион должен регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей», — цитируют слова представителя Кремля «РИА Новости».



Дмитрий Песков подчеркнул, что регионам выделяются средства на борьбу с коронавирусом, которые регионы имеют возможность использовать.