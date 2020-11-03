За сутки из больниц по выздоровлению от COVID-19 выписали более 15 тысяч человек: данные оперштаба

По состоянию на сегодня, 3 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 673 686 (+1.1%). За сутки прирост составил 18 648 человек. По сравнению с данными на 2 ноября (+18 257 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 28 828 человек (+355 человек за сутки), 1 251 364 – выздоровело (+15 331 человек за сутки). 63 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 59 случаев – в Санкт-Петербурге, 14 случаев – в Ростовской области, 13 случаев – в Московской области, по 11 случаев – в Нижегородской и Иркутской областях, 10 случаев – в Бурятии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3647 человек – в Москве, 488 человек – в Иркутской области, 484 человека – в Санкт-Петербурге, 421 человек – в Самарской области, 415 человек – в Московской области, 409 человек – в Бурятии, 396 человек – в Воронежской области, 326 человек – в Волгоградской области, 319 человек – в Ульяновской области, 311 человек – в Ставропольском крае.



Проведено более 61.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.7% (4421 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 397 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5150 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 439 тысяч человек, количество летальных исходов – 6936 (+63 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 321 тысячи (+3647 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 944 случая - Санкт-Петербург, 567 случаев – Московская область, 391 случай - Нижегородская область, 387 случаев - Архангельская область, 310 случаев - Ростовская область, 303 случая - Красноярский край.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 46 млн человек, из них свыше 1.2 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Испании, Аргентине и Колумбии.



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