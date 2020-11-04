Суточное количество новых случаев инфицирования коронавирусом в России впервые превысило 19 тысяч

По состоянию на сегодня, 4 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 693 454 (+1.1%). За сутки прирост составил 19 768 человек. По сравнению с данными на 3 ноября (+18 648 случаев) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 29 217 человек (+389 человек за сутки), 1 266 931 – выздоровело (+15 567 человек за сутки). 68 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 66 случаев – в Санкт-Петербурге, 15 случаев – в Ростовской области, по 14 случаев – в Воронежской и Нижегородской областях, 13 случаев – в Московской области, 12 случаев – Иркутской области, 11 случаев – в Самарской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3852 человека – в Москве, 527 человек – в Санкт-Петербурге, 422 человека – в Московской области, 407 человек – в Воронежской области, 321 человек – в Нижегородской области.



Проведено более 62.4 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 25.0% (4937 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 402 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (5826 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 445 тысяч человек, количество летальных исходов – 7004 (+68 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 325 тысяч (+3852 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1031 случай - Санкт-Петербург, 569 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 3.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 47.3 млн человек, из них свыше 1.2 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия.



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