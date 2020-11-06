Россия установила два рекорда за сутки: по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом и по количеству выписанных по выздоровлению

По состоянию на сегодня, 6 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 733 440 (+1.2%). За сутки прирост составил 20 582 человека. По сравнению с данными на 5 ноября (+19 404 случая) скорость распространения заболевания в стране увеличилась. При этом за сутки по выздоровлению выписано рекордное количество людей с начала пандемии. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 29 887 человек (+378 человек за сутки), 1 296 124 – выздоровело (+16 955 человек за сутки). 69 летальных исходов было зафиксировано в Москве, 54 случая – в Санкт-Петербурге, 17 случаев – в Ростовской области.



Проведено более 63.5 млн тестов на выявление болезни. Среди новых инфицированных 25.7% (5287 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6253 случая). Общее количество заразившихся в столице – свыше 456 тысяч человек, количество летальных исходов – 7140 (+69 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 333 тысяч (+3783 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1171 случай - Санкт-Петербург, 605 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 5.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 48.6 млн человек, из них свыше 1.23 млн скончались. Четверка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано во Франции, Колумбии, Испании, Аргентине и Великобритании.



Больше официальной информации о коронавирусе на сайте стопкоронавирус.рф