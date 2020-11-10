Коронавирус в России: актуальные данные на 9 ноября

По состоянию на сегодня, 6 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 796 132 (+1.2%). Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 30 793 человека (+256 человек за сутки), 1 335 141 – выздоровело (+10 722 человека за сутки). 72 летальных исхода было зафиксировано в Москве, 19 случая – в Санкт-Петербурге, 13 случаев – в Московской области, 12 случаев – в Нижегородской области, по 11 случаев – в Ростовской и Иркутской областях, 10 случаев – в Воронежской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 3313 человек – в Москве, 712 человек – в Санкт-Петербурге, 422 человека – в Московской области, 318 человек – в Ростовской области, 312 человек – в Воронежской области, 304 человека – в Кемеровской области, 302 человека – в Свердловской области.



Проведено более 65.2 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 84 регионах РФ. Среди новых инфицированных 26.8% (5849 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 425 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6897 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 475 тысяч человек, количество летальных исходов – 7361 (+72 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 343 тысяч (+3313 человек за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 1403 случая - Санкт-Петербург, 660 случаев – Московская область, 411 случаев - Нижегородская область, 342 случая - Архангельская область. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане – 0.5%. В Чукотском АО за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 50.3 млн человек, из них свыше 1.25 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Аргентине, Великобритании и Колумбии.



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