Динамика распространения коронавируса в России: актуальные данные на 16 ноября

По состоянию на сегодня, 16 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 948 603 (+1.2%). За сутки прирост составил 22 778 человек. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 33 489 человека (+303 человека за сутки), 1 453 849 – выздоровело (+13 864 человека за сутки). 72 летальных исхода было зафиксировано в Москве, по 13 случаев – в Ростовской области и Красноярском крае, по 12 случаев – в Иркутской, Московской и Нижегородской областях, по 10 случаев – в Свердловской области, Алтайском крае и Бурятии. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 4244 человека – в Москве, 1070 человек – в Санкт-Петербурге, 456 человек – в Московской области, 396 человек – в Томской области, 370 человек – в Челябинской области, 357 человек – в Воронежской области, 346 человек – в Свердловской области, 321 человек – в Красноярском крае, 298 человек – в Ставропольском крае, 256 человек – в Архангельской области, 238 человек – в Ростовской области.



Проведено более 69.1 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 24.8% (5640 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 458 тысяч человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6360 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 517 тысяч человек, количество летальных исходов – 7859 (+72 человека за сутки), количество излечившихся – свыше 372 тысяч (+4244 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 2039 случаев - Санкт-Петербург, 810 случаев – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе - 5. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане – 0.6%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 53.9 млн человек, из них свыше 1.3 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии и Мексике.



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