Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ превысил 25 тысяч

По состоянию на сегодня, 23 ноября 2020 года, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 2 114 502 (+1.2%). За сутки прирост составил 25 173 человека. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



В общей сложности от коронавируса скончались 36 540 человек (+361 человек за сутки), 1 611 445 – выздоровело (+16 002 человека за сутки). 71 летальный исход был зафиксирован в Москве, по 20 случаев – в Санкт-Петербурге и Московской области, 19 случаев – в Ростовской области, 17 случаев – в Красноярском крае, по 14 случаев – в Нижегородской и Омской областях, по 13 случаев – в Иркутской области и Бурятии, 12 случаев – в Воронежской области. Тем временем, из больниц по выздоровлению были выписаны: 5064 человека – в Москве, 1449 человек – в Санкт-Петербурге, 611 человек - в Саратовской области, 552 человека – в Московской области, 394 человека – в Свердловской области, 335 человек – в Красноярском крае, 293 человека – в Брянской области.



Проведено более 72.9 млн тестов на выявление болезни. За последние сутки новые случаи инфицирования были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Среди новых инфицированных 23.5% (5917 человек) не имели клинических проявлений COVID-19, говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением находятся свыше 481 тысячи человек.



Наибольшее количество новых инфицированных за сутки – в Москве (6866 случаев). Общее количество заразившихся в столице – свыше 561 тысячи человек, количество летальных исходов – 8379 (+71 человек за сутки), количество излечившихся – свыше 411 тысяч (+5064 человека за сутки).



Далее по количеству инфицированных идут: 2926 случаев - Санкт-Петербург, 971 случай – Московская область. Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Ненецком АО – 5. Наименьшие темпы прироста случаев инфицирования за сутки зафиксированы в Дагестане – 0.5%.



Согласно актуальной статистике Университета Джонса Хопкинса (США), число инфицированных COVID-19 в мире превысило 58.5 млн человек, из них свыше 1.38 млн скончались. Пятерка стран-лидеров по числу зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции на сегодняшний день выглядит так: США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Более 1 млн случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии и Мексике.



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