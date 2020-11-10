Стало известно, насколько эффективна отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Во вторник, 24 ноября, на официальном сайте https://sputnikvaccine.com, посвященному российской вакцине от коронавируса, был обнародован пресс-релиз, в котором указана эффективность инъекции. Так, на 42 день после инъекции эффективность вакцины «Спутник V» превышает 95%. На 28 день после первой дозы эффективность составляет более 91%, разъясняют специалисты из центра Гамалеи и РФПИ.



«Предварительные данные от добровольцев, полученные через 42 дня после первой дозы (соответствует 21 дню после второй дозы), свидетельствуют об эффективности вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.



В релизе также отмечается, что во время испытаний не было выявлено никаких неожиданных побочных эффектов.



Тем временем, на официально страничке «Спутник V» в Твиттере были обнародованы данные относительно цены вакцины для других стран. Одна инъекция будет стоить менее 10 долларов США. Вакцинация от коронавирусной инфекции предполагает введение двух доз отечественного препарата.



«Таким образом, «Спутник V» будет в два и более раз дешевле зарубежных вакцин на основе технологии мРНК с аналогичными показателями эффективности», — отмечается в сообщении.