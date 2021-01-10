Работа в зоне риска Covid-19 позволит примерно четверти медработников стать пенсионерами досрочно

19 января сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию примерно 25 процентов медперсонала РФ, принимавшего участие в лечении пациентов с Covid-19. Точное количество таких врачей, однако, на данном этапе определить сложно, поскольку эпидемическая обстановка в регионах может меняться (ист.: «Известия»).
Как разъяснила ранее заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, 1 месяц работы медицинских работников в ходе оказания помощи инфицированным коронавирусом будет засчитываться как 3, что позволит этим лицам получить статус пенсионера досрочно.
Помимо этого, «борцы с Covid-19» смогут пользоваться иными льготами, такими как упрощенные условия приобретения авто, цена которого не превышает полутора миллионов рублей, и возможность приватизации жилой недвижимости при наличии необходимого профессионального стажа.
Учитывая спрос на это направление у молодых людей с 2020 года, дополнительные льготы будут интересны не только тем, кто заканчивает контракт, но и молодым специалистам. Врачи инфекционных отделений всегда имели определенные льготы, хотя недобор остается. Перенос части льгот на тех медиков, что работали не по профилю, выглядит логично, но даже два года стажа добавят к общему дополнительно 4 года, т.е. серьезного дисбаланса при выходе врачей на заслуженный отдых не будет. Инфекционные болезни, как и их сопровождение, профилактика со стороны медицинского персонала требует определенного уровня здоровья, утрата которого и обеспечивается государством. Реальные эпидемии всегда требуют серьезных ресурсов не только на их преодоление, но и дальнейшую деятельность государства и граждан. В обычное время инфекционисты не пользуются популярностью, поэтому создаются различные льготы. Что касается внедрения поддержки для врачей из других направлений, то эта мера окупится уже в 2021 году. Врачи - обычные люди и нелояльность к ним может привести к снижению количества медицинского персонала в связи с их увольнением и переходом в другие профессии, что потребует замещения новыми кадрами, а их еще необходимо обучить.
В итоге, предлагаемые меры рациональны, требуют персонализации по врачам, непосредственно работающим на износ, а также работающим в административной сфере и других направлениях в инфекционных отделениях. По деньгам из бюджета на обеспечение льгот можно отметить, что в данном случае экономия будет на порядок выше, чем самоустранение от проблемы поддержки медиков со стороны государства.