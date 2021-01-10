Работа в зоне риска Covid-19 позволит примерно четверти медработников стать пенсионерами досрочно

19 января сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию примерно 25 процентов медперсонала РФ, принимавшего участие в лечении пациентов с Covid-19. Точное количество таких врачей, однако, на данном этапе определить сложно, поскольку эпидемическая обстановка в регионах может меняться (ист.: «Известия»).



Как разъяснила ранее заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, 1 месяц работы медицинских работников в ходе оказания помощи инфицированным коронавирусом будет засчитываться как 3, что позволит этим лицам получить статус пенсионера досрочно.



Помимо этого, «борцы с Covid-19» смогут пользоваться иными льготами, такими как упрощенные условия приобретения авто, цена которого не превышает полутора миллионов рублей, и возможность приватизации жилой недвижимости при наличии необходимого профессионального стажа.