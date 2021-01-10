Главная > Медицина

РФПИ решил официально зарегистрировать «Спутник V» в Евросоюзе

20 января в 15:37 Медицина 0 1211 Карина Мелова
1 Изображение

Как известно, Россия стала первой в мире страной, 11 августа 2020 года зарегистрировавшей вакцину от особо опасного вируса нового типа Covid-19. Вакцину под названием «Спутник V» создали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи.

На данном этапе Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации разработанной вакцины «Спутник V» в Европейском союзе. Представители РФПИ предполагают, что экспертизы по вакцине будут выполнены в феврале этого года. На странице вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter опубликована информация о том, что Европейское медицинское агентство решит вопрос о регистрации вышеназванной вакцины, основываясь на результатах экспертиз.

В недалеком прошлом Евросоюз заключил соглашение о поставке вакцины с несколькими иностранными компаниями. Из этого списка сертификацию успешно прошли только два препарата: американо-немецкого производства от Pfizer и BioNTech и от американской компании Moderna.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Германия не встанет на пути «Северного потока – 2»

25 января в 19:48 Экономика

Уровень безработицы в России постепенно снижается

25 января в 18:00 Рынок труда

В РФ появилась услуга онлайн-бронирования частных рейсов

25 января в 15:33 Туризм

РФ демонстрирует позитивную динамику в отношении коронавируса

25 января в 14:16 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Определенные категории россиян в 2021 году начнут получать более высокую пенсию «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» сольются воедино Сегодня рубль укрепился по отношению к иностранной валюте Получить шенгенскую визу пока можно без прививки от Covid-19 IT-компаниям повезло больше остальных

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru