РФПИ решил официально зарегистрировать «Спутник V» в Евросоюзе

Как известно, Россия стала первой в мире страной, 11 августа 2020 года зарегистрировавшей вакцину от особо опасного вируса нового типа Covid-19. Вакцину под названием «Спутник V» создали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи.



На данном этапе Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации разработанной вакцины «Спутник V» в Европейском союзе. Представители РФПИ предполагают, что экспертизы по вакцине будут выполнены в феврале этого года. На странице вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter опубликована информация о том, что Европейское медицинское агентство решит вопрос о регистрации вышеназванной вакцины, основываясь на результатах экспертиз.



В недалеком прошлом Евросоюз заключил соглашение о поставке вакцины с несколькими иностранными компаниями. Из этого списка сертификацию успешно прошли только два препарата: американо-немецкого производства от Pfizer и BioNTech и от американской компании Moderna.