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РФ демонстрирует позитивную динамику в отношении коронавируса

25 января в 14:16 Медицина 0 287 Карина Мелова
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За последние 24 часа на территории Российской Федерации обнаружено 19 290 новых случаев инфицирования Covid-19. Для сравнения: за сутки до этого было зарегистрировано 21 127 заболевших, то есть на 8,7 процента больше последнего показателя. Суммарное количество выявленных с момента начала пандемии случаев коронавируса равно 3 738 690.

Наибольший суточный прирост заболеваемости демонстрирует столица, где число заражений достигло 2382. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 2116 пациентов с Covid-19. Далее в этой цепи идут Московская (1163), Нижегородская (488) и Ростовская (386) области.

В течение минувших суток зафиксировано 456 летальных исходов, что на 7,13 процента превышает показатель предыдущего дня (491). Общее количество смертей от опасного вируса составило 69 918.

За последние 24 часа вылечиться от Covid-19 удалось 19 003 пациентам. Суммарное число выздоровлений равно 3 150 763.

18 января в РФ началась массовая постановка прививок от коронавируса. По распоряжению главы государства В. Путина правительство обсудит возможность получения привитыми российской вакциной гражданами сертификатов, признанных на международном уровне (ист.: «Ъ»).
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