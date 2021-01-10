Ситуация с Covid-19 в РФ сегодня

Обнародованная оперштабом по борьбе с коронавирусом статистика гласит, что за последние 24 часа в РФ Covid-19 диагностировали у 19 238 человек, при этом суммарное количество заболевших за весь период пандемии составило почти 4 миллиона, а именно 3 813 048.



Избавиться от опасной инфекции за последние сутки удалось 26 204 пациентам, всего – 3 255 462. Из вышесказанного делаем вывод: вот уже 4 дня как число выздоровлений превалирует над числом новых случаев. Наиболее позитивную динамику демонстрируют Санкт-Петербург (вылечились 3 628 человек), Подмосковье (1 095), Нижегородская (494), Челябинская (428) и Ростовская (421) области.



В течение минувших суток от Covid-19 умерло 534 пациента, за день до того – 575. Общая сумма летальных исходов равна 72 185.



В столице за сутки зарегистрировано 2 799 новых случаев заболевания и 63 смертельных случая.