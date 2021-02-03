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Наименьшее с 28 октября число инфицированных коронавирусом в стране

1 февраля в 13:19 Медицина 0 384 Карина Мелова
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Как уведомляет общественногсть оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, суммарное количество случаев Covid-19 в РФ равно 3 868 087, из них 17 648 зарегистрировано в течение последних 24 часов. Данный показатель является минимальным, начиная с 28 октября, и свидетельствует об увеличении заболеваемости на 0,46 %.

Рекордсменами по новых случаях инфицирования можно назвать Москву (2 037), Санкт-Петербург (1 842), Московскую (1 068), Нижегородскую (468), Воронежскую (373) и Ростовскую (372) области.

За минувшие сутки количество выздоровевших от Covid-19 в России составило 18 169. Всего от опасного вируса избавились 3 318 173 человек, то есть 85,8 % от суммарного количества заболевших.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 437 смертельных случая (61 в столице, 53 в Санкт-Петербурге, 32 в Подмосковье, 24 в Красноярском крае, 19 в Краснодарском крае и 15 в Ростовской области), общее число летальных исходов с начала пандемии – 73 619.
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