Главная > Медицина

Эпидемическая обстановка в РФ 4 февраля

4 февраля в 13:15 Медицина 0 303 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно статистическим данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, в течение последних 24 часов в РФ зафиксировано 16 714 новых случаев Covid-19. Днем ранее этот показатель достиг 16 474 случаям. Суммарное количество заболевших с начала пандемии в государстве равно 3 917 918.

Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки обнаружено в столице (2095 случаев), Санкт-Петербурге (1571), Московской (831), Нижегородской (471) и Воронежской (371) областях.

Вылечиться от Covid-19 за последние 24 часа смогли 24 546 пациентов, за все время – 3 389 913.

Число летальных исходов за сутки – 521, из них 67 в Москве. Всего в стране от коронавируса умерли 75 205 человек.

В соответствии со статистикой Университета Джонса Хопкинса, по уровню заболеваемости коронавирусом Российская Федерация находится на пятом месте в мире.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Регулятор определил регионы с наиболее невыгодными условиями ипотеки

Сегодня в 12:36 Ипотека

Центробанк взял курс на сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 %

4 февраля в 15:44 Ипотека

Промышленные металлы снова в цене

4 февраля в 14:54 Финансы

Во второй половине января без работы остались более 615 000 российских граждан

4 февраля в 12:31 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ситуация с Covid-19 в РФ сегодня Стала известна тема телефонной беседы президентов России и Америки ТПП не поддерживает требование ИП уравнять их условия налогообложения с самозанятыми Курс иностранных валют снижается Наименьшее с 28 октября число инфицированных коронавирусом в стране

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Top.Mail.Ru