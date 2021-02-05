Эпидемическая обстановка в РФ 4 февраля

Согласно статистическим данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, в течение последних 24 часов в РФ зафиксировано 16 714 новых случаев Covid-19. Днем ранее этот показатель достиг 16 474 случаям. Суммарное количество заболевших с начала пандемии в государстве равно 3 917 918.



Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки обнаружено в столице (2095 случаев), Санкт-Петербурге (1571), Московской (831), Нижегородской (471) и Воронежской (371) областях.



Вылечиться от Covid-19 за последние 24 часа смогли 24 546 пациентов, за все время – 3 389 913.



Число летальных исходов за сутки – 521, из них 67 в Москве. Всего в стране от коронавируса умерли 75 205 человек.



В соответствии со статистикой Университета Джонса Хопкинса, по уровню заболеваемости коронавирусом Российская Федерация находится на пятом месте в мире.