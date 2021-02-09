Минимальное количество заболевших Covid-19 c 21 октября

По данным оперштаба по борьбе с Covid-19 в РФ, за последние 24 часа в стране появилось 15 916 новых пациентов с диагностированным коронавирусом, что является минимумом с 21 октября 2020 г. Суммарное число заражений с начала пандемии составило почти 4 миллиона, а именно 3 983 197.



Выздоровел от коронавируса за минувшие сутки 15 881 человек (3 349 в столице, 1 090 в Санкт-Петербурге, 956 в Подмосковье, 564 в Челябинской области, 427 в Нижегородской области и 388 в Ростовской области), за все время – 3 472 091 человек. В данный момент продолжают проходить терапию 434 038 россиян.



Скончались от опасного вируса нового типа за минувшие сутки 407 граждан (для сравнения: днем ранее этот показатель был равен 432). В частности, в Москве умерли 62 человека, в Санкт-Петербурге – 41 человек, в Московской области – 32, в Красноярском крае – 17, в Краснодарском – 16, в Воронежской области – 12. Общее количество зарегистрированных смертельных случаев вследствие Covid-19 достигло 77 068.