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Суммарное количество случаев заражения коронавирусом в РФ перевалило за 4 миллиона

10 февраля в 13:51 Медицина 0 296 Карина Мелова
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В соответствии с данными оперштаба по борьбе с коронавирусом в РФ, за последние 24 часа в стране обнаружено 14 494 новых случая Covid-19. Это первый раз с середины октября, когда в государстве выявлено менее 15 000 новых инфицированных. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано более четырех миллионов случаев, а именно 4 012 710.

Больше всего за последние сутки коронавирусом заболело жителей столицы (1441), Санкт-Петербурга (1169), а также Московской (650), Нижегородской (456) и Воронежской (362) областей.

Вылечиться от Covid-19 за 24 часа удалось 22 575 пациентам, из них 3633 москвичам. Всего от вируса уже избавился 3 516 461 человек.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 536 летальных исходов, за весь период распространения опасного вируса на территории страны – 78 134 смерти.

В соответствии со статистикой, представленной Университетом Джонса Хопкинса, Российская Федерация занимает пятую позицию в мире по заболеваемости коронавирусом.
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