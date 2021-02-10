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В апреле коронавирус может перейти в наступление

12 февраля в 12:56 Медицина 0 294 Карина Мелова
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Как предрекает инфекционист Евгений Тимаков, в середине апреля число случаев заболевания Covid-19 в стране может резко увеличиться (ист.: «РИА Новости»)

Врач уверен, что всплеск однозначно будет. Вопрос лишь в том, каким будет размах новой волны: масштабный или практически незаметный.

Среди причин роста инфицирования в апреле врач Тимаков называет слабый иммунитет после зимы, сезонные ОРВИ, нехватку витаминов в организме, депрессию на фоне антиковидных мер. «Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», – утверждает специалист. Он также говорит об опасности раннего ослабления ограничений, что в свой черед будет способствовать приходу новой волны Covid-19.
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