В апреле коронавирус может перейти в наступление

Как предрекает инфекционист Евгений Тимаков, в середине апреля число случаев заболевания Covid-19 в стране может резко увеличиться (ист.: «РИА Новости»)



Врач уверен, что всплеск однозначно будет. Вопрос лишь в том, каким будет размах новой волны: масштабный или практически незаметный.



Среди причин роста инфицирования в апреле врач Тимаков называет слабый иммунитет после зимы, сезонные ОРВИ, нехватку витаминов в организме, депрессию на фоне антиковидных мер. «Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», – утверждает специалист. Он также говорит об опасности раннего ослабления ограничений, что в свой черед будет способствовать приходу новой волны Covid-19.