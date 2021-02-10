В России научились выявлять британский штамм коронавируса

15 февраля веб-ресурс Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовал информацию о том, что в России зарегистрирована первая в мире тест-система, определяющая наличие британского штамма Covid-19. Разработали ее сотрудники ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.



В частности, в тексте сообщения идет речь о следующем: «Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса... Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».



Этап клинических исследований набора реагентов успешно завершен. Высокоточная тест-система зарегистрирована для применения в РФ.



Кроме того, уведомляется, что вышеупомянутая технология может быть задействована в процессе разработки реагентов по обнаружению иных мутаций SARS-CoV-2 и прочих возбудителей инфекций в случаях, когда необходимо массовое тестирование в спешном порядке.